台哥大女子高球賽次輪 吳佳晏拉尾盤續居首位

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2022台灣大哥大女子公開賽22日持續在林口東華球場舉行第2輪賽事，旅日高球新秀吳佳晏儘管一度被追上，所幸最後2洞連續捕鳥，揮出67桿，2輪總桿數累計132桿，續居首位。（大會提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年12月22日

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）旅日高球新秀吳佳晏今天在台灣大哥大女子高球公開賽次輪儘管一度遭遇亂流，被侯羽桑追上，所幸最後2洞連續捕鳥，揮出67桿，2輪總桿數132桿，以2桿優勢，續居首位。

總獎金新台幣500萬元的台灣大哥大女子公開賽在林口東華球場舉行，為台灣職業女子巡迴賽年終封關大賽，今天揮別首日陰霾，天氣放晴。

吳佳晏開賽延續首輪火熱的手感，第2、3洞連續進帳博蒂，一度將領先優勢擴大為5桿，而她隨後在第15洞第2桿打過頭，切球過洞後2推才進洞，繼第6洞後，再吞1記柏忌。

反觀旅美好手侯羽桑趁機反攻，第8到第12洞5洞內射下4鳥，第16洞漂亮開球，讓她再抓下1鳥，追上開賽以來一路獨走的吳佳晏。

所幸吳佳晏最後2洞穩住陣腳，靠精準的鐵桿，連續推進2記短博蒂推桿，再度取得2桿的領先優勢。

吳佳晏單日揮出67桿，2輪合計以低於標準12桿的132桿，保住領先地位。吳佳晏表示，第6洞的柏忌與第11洞的博蒂推桿未進，讓推桿節奏不再那麼順，「還好我沉住氣一直等，最後終於再讓我等到2隻小鳥」。

侯羽桑全場射下6鳥且零柏忌，以66桿繳卡，總桿數134桿，暫居第2。侯羽桑指出，很久沒有跟業餘時代常一起練球的吳佳晏同組揮桿，因此感覺很開心，她說：「第10與第11洞的長推進洞射鳥，給我很大的信心。可惜的是第17洞（博蒂）推桿沒有把握住，但其它整體表現都還不錯。」

旅美高球好手李旻今天飆出單日最低桿的65桿，2輪合計138桿，排名衝上並列第5；徐薇淩打出68桿，2輪總桿數139桿，暫時並列第7。

台灣大哥大女子公開賽今天完成兩回合36洞比賽後，取高於標準3桿的147桿為晉級線，排名前53名（含並列）選手晉級明天最後一輪決賽。（編輯：方沛清）1111222