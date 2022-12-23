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PLG勇士第4節總當機 許晉哲：出了些問題

2022/12/23 22:35
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（中央社記者龍柏安台北23日電）台灣職業籃球聯盟P. LEAGUE+（PLG）衛冕軍台北富邦勇士隊今天又在第4節砸鍋，主場以101比106被新北國王隊逆轉，苦吞對戰3連敗；總教練許晉哲說：「我們第4節出了些問題。」

勇士在台北和平籃球館迎戰國王，這是本季第3度交鋒，但全場最多領先22分的勇士依舊沒擺脫落敗宿命；許晉哲賽後無奈地說：「又是在第4節。」球隊總在第4節出包，現在連他都會怕，「無論領先多少分。」

國王雖對勇士3連勝，但攻下全場最高29分的本土一哥「阿美族戰士」楊敬敏不驕傲和不自滿，他說：「勇士上季也是這樣，例行賽養身、季後賽殺生。」

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許晉哲聽聞對手高評價後說：「他們太客氣了，我當然希望這樣」，希望季後賽可恢復，但如果例行賽無法打出高水準比賽內容，季後賽如何讓對手害怕？

國王「新台灣人」戴維斯（Quincy Davis）雖僅攻下9分，卻抓下15個籃板（包括6個進攻籃板）；許晉哲表示，Q（戴維斯）的籃板造成非常大傷害，且團隊籃板落後對手22個，尤其國王一共抓下26個進攻籃板，勇士除沒轉換快攻機會，還讓對手不斷取得二波進攻機會。（編輯：李明宗）1111223

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