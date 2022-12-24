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巴西球王比利臥病照片上傳IG 女兒感人相擁陪伴

2022/12/24 19:44（12/24 20:17 更新）
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巴西球王比利的女兒凱莉．納西門托分享一張她擁抱病榻上父親的照片。（圖取自instagram.com/iamkelynascimento）
巴西球王比利的女兒凱莉．納西門托分享一張她擁抱病榻上父親的照片。（圖取自instagram.com/iamkelynascimento）
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（中央社巴西聖保羅24日綜合外電報導）巴西球王比利（Pele）的女兒凱莉．納西門托（Kely Arantes Nascimento）在網上分享一張她擁抱病榻上父親的感人照片，並附上圖說，「再陪他一晚」。

法新社和美國有線電視新聞網（CNN）報導，凱莉在照片中擁抱著82歲的比利

比利小檔案

出生日期：1940年10月23日（於巴西）

經歷：足球員（擔任前鋒，1997年退役）、巴西體育部長（1995-1998）

足球生涯：曾助巴西奪得1958、1962及1970年世界盃足球賽冠軍，是球壇唯一一位曾贏得3屆世界盃冠軍的球員。生涯為巴西國家隊效力92場比賽，共攻進77球，迄今仍是巴西史上進球王

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，比利只有左側臉孔入鏡。這位傳奇球星的癌症日益惡化，腎臟和心臟也出現了問題。

凱莉上傳了一張照片到Instagram，並在照片下方留言說，「我們還在醫院中，和病魔搏鬥並保持信心，我再陪他一晚」。

比利曾率巴西隊3次拿下世足賽冠軍，他所入住的愛因斯坦醫院（Albert Einstein Hospital）21日宣布，他罹患的大腸癌已有「惡化」跡象，而且需要「比較全面的護理，以治療腎臟和心臟衰竭」。

在此之前，凱莉和比利的另一個女兒佛萊維雅．納西門托（Flavia Arantes Nascimento）才在Instagram宣布，她們的父親將在醫院度過耶誕節。

凱莉18日在網上張貼佛萊維雅為比利按摩左腳的照片，當時比利正在觀看世足冠軍賽的電視轉播。賽後比利為冠軍隊阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）擊敗法國的「實至名歸」勝利，向梅西道賀。（譯者：張佑之/核稿：陳正健）1111224

#比利
#巴西
#Instagram
比利
巴西足壇傳奇比利癌症惡化 耶誕節將在醫院度過 內馬爾世足歸隊就進球 差1球平比利隊史紀錄
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