賴延峰寫紀錄還想拚亞運 有望接班最強銀行員

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合作金庫成棒隊新生代強投賴延峰（圖）在爆米花預賽投出無安打比賽，成隊史第2人，學長吳昇峰也有給建議。賴延峰想挑戰明年亞運，有機會接班「最強銀行員」封號。中央社記者謝靜雯攝 111年12月25日

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）合作金庫成棒隊新生代強投賴延峰在爆米花預賽投出無安打比賽，成隊史第2人，學長吳昇峰也有給建議。賴延峰想挑戰明年亞運，有機會接班「最強銀行員」封號。

合作金庫成棒隊19歲投手賴延峰在2022年爆米花棒球聯盟表現亮眼，預賽總計4場先發出賽，共投26局僅失1分責失分，戰績4連勝，還曾在19日預賽與台北興富發隊比賽投出無安打完封勝，成為繼吳昇峰後、隊史第2人。

合庫總教練王燕國表示，賴延峰高中畢業後就加入業餘社會隊，高中比賽的強度和社會隊球員的經驗當然有落差，但經過2年磨練，現在心智上比較成熟，感覺沒有生澀感，更敢於跟打者對決、不會膽怯。

王燕國表示，19日那場比賽，本來7局結束時就想要把賴延峰換下來，因為也擔心他的手負擔，但賴延峰表示想要試看看，如果有被打安打就退場，「他沒有漏氣，未來性非常好」，算是新生代王牌，但續航力可以再加油。

賴延峰表示，這是生涯第一場完投勝，可以完成這個紀錄也有嚇一跳，有把紀念球留下來，知道要挑戰無安打紀錄時，學長吳昇峰也有提醒，寧願被保送也不要被敲安打。

賴延峰今年也有打U23世界盃棒球賽，他表示，經過國際大賽洗禮，比較敢對決，以前怕被打就會閃躲，現在會積極攻擊好球帶。

明年也有亞運、亞錦等國際賽事，賴延峰表示，會想要挑戰。被問起是否要追隨學長吳昇峰的腳步，接下「最強銀行員」封號，賴延峰笑說：「如果有機會的話。」（編輯：張雅淨）1111225