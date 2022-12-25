林奕丞完美壓制、陳聖賢關鍵安 爆米花台電搶勝

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2022年爆米花棒球聯盟4強決賽25日開打，台灣電力首戰與桃園市隊交手，台電低肩側投手林奕丞（圖）先發7局無失分、完美壓制，率隊以6比0拿勝。中央社記者謝靜雯攝 111年12月25日

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（中央社記者謝靜雯新北25日電）爆米花棒球聯盟今天決賽台灣電力首戰與桃園市隊交手，台電低肩側投手林奕丞7局無失分、完美壓制，加上陳聖賢4局敲出關鍵三壘打帶起氣勢，率隊以6比0拿勝，明天將與合作金庫交手。

2022年爆米花棒球聯盟4強決賽今天開打，比賽採雙敗淘汰賽制，台灣電力成棒隊首戰與桃園市成棒隊交手，台電派出23歲低肩側投手林奕丞先發。

林奕丞3局稍微有狀況，1人出局後投出保送、被敲安打，2人出局後再投出保送讓對手攻占滿壘，穩住陣腳、抓到第3個出局數、力守不失分。

台電前3局沒有拿下分數，4局靠著林軒逸適時安打先馳得點，陳聖賢關鍵三壘打、一棒3分拉開領先差距，5局、7局再各添1分，順利拿下比賽勝利。

林奕丞今天總計投7局僅被敲出2支安打，投出6次三振、2次保送，沒有失分，總教練鄭竣哲誇獎「表現完美」。

林奕丞今年初還就讀台體大時就有到台電實習，畢業後選擇加入台電，他表示，有評估過自己的個性，還有衡量如果打職棒可以打多久，沒有特別突出的話，台電會是相對合適的選擇。

加入台電不到一年，林奕丞表示，社會隊與學生球隊當然還是不太一樣，強度有差，氛圍也不同，但也因此有所成長，心態上進步很多、變得比較沉穩。

爆米花決賽首日，去年完成2連霸的合作金庫擊敗台北興富發隊，台電擊敗桃園市隊，台電、合庫明天交手。（編輯：張雅淨）1111225