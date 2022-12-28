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喬科維奇滿血回歸 納達爾不言退鬥志滿滿迎澳網

2022/12/28 16:32（12/28 16:37 更新）
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塞爾維亞名將喬科維奇即將在萬眾期待之下回歸澳洲網球公開賽。（路透社）
塞爾維亞名將喬科維奇即將在萬眾期待之下回歸澳洲網球公開賽。（路透社）
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（中央社雪梨28日綜合外電報導）塞爾維亞名將喬科維奇即將在萬眾期待之下回歸澳洲網球公開賽，老對手、西班牙猛將納達爾今天「鬥志滿滿」地表示歡迎，也駁斥本屆可能是自己最後一次打澳網的說法。

法新社報導，36歲的納達爾（Rafael Nadal）明天將以在澳洲雪梨、布里斯班和伯斯舉行的男女混合團體賽「聯合盃」（United Cup）展開新賽季。

藉著參加這場新賽事，納達爾可為下月開打的年度首場大滿貫賽事澳洲網球公開賽（Australian Open）暖身。今年年初他在歷經5盤大戰後險勝俄羅斯一哥梅迪維夫（Daniil Medvedev），勇奪澳網男單冠軍。

納達爾那座冠軍，是在9屆澳網冠軍喬科維奇（Novak Djokovic）因拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，在比賽前遭拘留並驅逐出境後取得。

之後澳洲解除入境須出示接種證明的規定，喬科維奇昨天終於重回澳洲，這是他遭驅逐後，首次踏上澳洲土地。

握有大滿貫賽22座男單金盃、只領先喬科維奇1座的納達爾表示，很開心看到這位超級巨星對手回來。目前世界排名第2的納達爾說：「諾瓦（喬科維奇）在這裡，對網球是好事，對球迷可能也是好事。」

儘管今年下半年表現不佳，納達爾仍迫不及待想回到球場，在聯合盃對陣世界排名14的英國好手諾瑞（Cameron Norrie），接著再與澳洲「壞小子」基爾喬斯（Nick Kyrgios）來場重磅對決。

「我鬥志滿滿地想有個好的開始，好的開始對我很重要，對信心很重要。」

「我過去幾個月表現不是很好，現在最重要的就是在球場上找回積極的感覺，保持競爭力。我希望能這樣，也準備好要做到這點，讓我們拭目以待。」

2004年納達爾首度參加澳網時還是小夥子，現在的他已經當了爸爸。有鑑於近年傷痛纏身，他也被問到這是不是最後一次參賽。

「身為職業選手，你永遠都不知道是不是這樣，但願不是。我的意思是，來到36歲的年紀，你永遠不會知道這是不是最後1次，那是當然的。我現在沒那個心情談這個，現在我只想拿出我可以拿出的最好球技，讓自己有可能保持競爭力、為一切而戰，那是我現在的目標。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1111228

#納達爾
#喬科維奇
#聯合盃
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