揮別未打疫苗風波 喬科維奇抵達澳洲備戰澳網

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前世界球王喬科維奇因拒絕接種COVID-19疫苗而被澳洲驅逐出境近1年後，27日抵達澳洲。（路透社）

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（中央社雪梨27日綜合外電報導）網壇人士表示，前世界球王喬科維奇因拒絕接種COVID-19疫苗而被澳洲驅逐出境近1年後，今天抵達澳洲。

路透社報導，9度奪得澳洲公開賽冠軍的喬科維奇（Novak Djokovic）今年1月在針對他疫苗施打狀態進行的一場法律訴訟失利後，最初被禁止進入澳洲3年。

澳洲後來取消旅客出示COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種證明的要求。

澳洲政府11月證實，不再禁止未接種疫苗的塞爾維亞網球名將喬科維奇入境，並核發簽證，允許他參加下個月登場的年度首場大滿貫賽事澳網。

澳洲網球協會（Tennis Australia）執行長提列（Craig Tiley）說，他希望當地球迷能接受喬科維奇回歸。

他告訴媒體：「我們歡迎他（喬科維奇）回來澳洲。」

「我對澳洲民眾很有信心。我很有信心球迷會做出我們希望他們做出的反應。」

澳洲網球協會證實，喬科維奇已經抵達澳洲。

喬科維奇計劃參加2023年1月1日開始的阿得雷德國際網賽（Adelaide International），為墨爾本的澳洲公開賽熱身。

世界排名第5的喬科維奇上週在杜拜說：「多年來，我非常幸運地在澳洲有出色的開始，我喜歡在那裡打球。」

喬科維奇今年勇奪生涯第6座ATP年終賽（ATP Finals）冠軍，追平了瑞士天王費德瑞（Roger Federer）的紀錄。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1111227