爭澳網第10金盃前哨 喬科維奇先打阿得雷德國際賽

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（中央社阿得雷德/墨爾本7日綜合外電報導）主辦單位今天表示，塞爾維亞男網選手喬科維奇獲澳洲簽證後，將自阿得雷德國際網賽回歸澳網賽事，接著挑戰他第10座澳網冠軍。

綜合法新社與路透社報導，世界排名第5的喬科維奇（Novak Djokovic）因拒絕接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，於今年1月澳洲網球公開賽（Australian Open）開打前被驅逐出境，原本他到2025年都不得入境澳洲。

澳洲7月取消國際旅客必須提出COVID疫苗接種證明的規定，喬科維奇的3年入境禁令也於11月獲撤銷。喬科維奇當時表示，這是種「解脫」。

他說：「澳洲公開賽是我最成功的大滿貫賽事…我在那裡留下不少最美好回憶。」

主辦單位今天確定喬科維奇將參加明年1月1日至8日舉行的阿得雷德國際賽（Adelaide International）。

屆時他將面對世界排名6到8名的強大對手加拿大新秀奧格-阿里辛（Felix Auger-Aliassime）、俄羅斯男網選手梅迪維夫（Daniil Medvedev）和盧布列夫（Andrey Rublev）。

賽事總監麥唐納（Alistair MacDonald）今天在宣布比賽陣容時表示：「我們滿懷興奮地證實，阿得雷德國際賽第一週賽事將迎來如此世界級陣容。」

阿得雷德國際賽被認為是澳洲公開賽前哨戰。澳網隨後將於1月16日至29日在墨爾本球場（Melbourne Park）舉行。

35歲的喬科維奇上個月在ATP年終賽中稱王，被看好有望奪下延續紀錄的第10座澳洲公開賽冠軍，這將使他追平西班牙男網猛將納達爾（Rafael Nadal）的22座大滿貫金盃紀錄。（譯者：張茗喧/核稿：何宏儒）1111207