喬科維奇ATP年終賽6度封王 追平費德瑞紀錄[影]
2022/11/21 06:29（11/21 07:25 更新）
塞爾維亞網球名將喬科維奇（圖）20日奪下第6座ATP年終賽冠軍，追平瑞士天王費德瑞的紀錄。（圖取自facebook.com/nittoatpfinals）
（中央社杜林20日綜合外電報導）塞爾維亞網球名將喬科維奇今天以7比5、6比3直落二擊敗挪威好手路德，勇奪生涯第6座ATP年終賽（ATP Finals）冠軍，追平了瑞士天王費德瑞的紀錄。
現年35歲的喬科維奇（Novak Djokovic）今天在ATP年終賽決賽發球相當犀利，整場比賽沒讓路德（Casper Ruud）取得任何破發點，且全場擊出9記愛司球（Ace），路德僅有6記。
喬科維奇上次贏得ATP年終賽冠軍已經是7年前，如今第6度封王後，也追平費德瑞（Roger Federer）締造的最多座ATP年終賽冠軍紀錄，他的世界男單排名將從第8上升至第5名。
喬科維奇賽後接受媒體訪問表示：「必須整場比賽保持專注，每一次得分，氣勢都可以很快轉向另一方。」
他還說：「事實上，我已經等待了長達7年，讓這場勝利變得更加甜美。」（譯者：陳彥鈞）1111121
影片來源：ATP Tour
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