詹姆斯生日送自己大禮 狂砍47分助湖人射下老鷹

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湖人球星詹姆斯（持球者）30日狂砍個人本季最高的47分、10籃板、9助攻，助球隊終場130比121擊敗老鷹。（美聯社）

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天狂砍個人本季最高的47分、10籃板、9助攻，助球隊終場130比121擊敗亞特蘭大老鷹，以勝利之姿慶祝他38歲生日。

法新社報導，這是詹姆斯本季第1次，也是第2次在自己生日這天出賽繳出40分以上成績，並且是他NBA生涯20個球季以來第70次單場砍下40分以上。

更令人驚訝的是，詹姆斯賽前便發下宏願說要在生日這天砍下40分來擊敗老鷹，而他也真的說到做到，隊友紛紛向他致賀。

詹姆斯說：「我就說吧，我在賽前就告訴他們了。我必須讓這事發生。在一開始5投1中以後，我本來不確定能不能成真。」

這場比賽是詹姆斯近4天來第3戰，實際上他一開始是6投1中，但最後全場27投18中，三分球6投4中，罰球9投7中。

湖人除詹姆斯外，中鋒布萊恩（Thomas Bryant）繳出19分、17籃板；衛斯布魯克（Russell Westbrook）則進帳14分、8籃板和11助攻。

老鷹在主將楊恩（Trae Young）帶領下，上半場一度領先湖人15分。不過詹姆斯率隊逆襲，他在第2節轟出16分，第3節再砍下13分，3節結束後湖人以98比95微幅領先。

詹姆斯第4節再以銳不可當的氣勢轟進16分，最終老鷹在主場吞敗。楊恩全場繳出29分。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1111231