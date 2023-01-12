可能是最後一份足球員合約 陳柏良盼再戰台灣隊

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足球好手陳柏良12日在台北出席活動時公布「足球公益信託陳柏良基金」推動的獎助學金計畫，並分享近年旅外打拚心路歷程及未來規畫，他強調，若今年再獲台灣隊徵召，他一定會去，期待能再次穿上台灣隊球衣。中央社記者黃巧雯攝 112年1月12日

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）「台灣隊長」陳柏良上季效力中國足球甲級聯賽，近來也有其他球隊向他招手，他今天透露，這有可能是最後一份球員合約；而近年因傷未能為台灣隊效力的他，盼能再披台灣隊戰袍。

陳柏良今天出席活動時公布「足球公益信託陳柏良基金」推動的獎助學金計畫，並分享近年來旅外打拚的心路歷程及未來規劃。

34歲的中場陳柏良上季效力中國足球甲級聯賽青島青春島，他透露，合約到期後，除了原本所屬球隊開出2年以上的合約外，也有中國足球協會超級聯賽想要網羅他加入。

「這有可能最後一份合約。」陳柏良坦言，競技體育非常現實，身體狀態若達不到要求，代表到了需要讓位的時候，他也向台灣球迷喊話，希望球迷有機會能到中國看他踢球，「因為有可能是最後了」。

陳柏良回憶起年輕時在台電踢球，有個穩定的工作，但選擇勇於追求夢想，因此走上旅外這條路，他當時曾暗自訂下目標，至少踢到35歲。而他也將在今年8月滿35歲，他以自身經驗鼓勵年輕球員，勇敢跨出舒適圈。

陳柏良認為，當球員是件非常幸福的事，但他認為，也是時候讓位給年輕人，「換個方式回到球場上，也不是一種壞事，希望培養更多足球員，對台灣足球才是最大的幫助」。

台灣男足代表隊去年12月與泰國國家代表隊進行國際足球友誼賽，儘管少了旅外球員助陣，最終仍以1比0勝出，終止10連敗，陳柏良也為台灣隊球員證明自身能力而感到開心。

陳柏良透露，原本教練曾找他參加與泰國的友誼賽，但當時自己還有傷在身，且身體疲勞，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下往返需要隔離，較難調整狀態，因此婉拒參賽。

不過，陳柏良強調，若今年再獲得台灣隊徵召，他一定會去，期待能再次穿上台灣隊球衣。

另外，針對近來不少台灣足球員喊話，設置國家足球訓練基地，陳柏良同樣也有所期待，他表示，希望國家隊有自己的訓練中心，而不是到處借場地，期盼企業和政府能幫忙，讓國家隊有個家。（編輯：張雅淨）1120112