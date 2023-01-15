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NBA灰熊勝溜馬豪取9連勝 追上金塊並列西區龍頭[影]

2023/1/15 15:04（1/15 16:22 更新）
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NBA曼菲斯灰熊14日130比112擊敗印第安納溜馬，莫蘭特（前左）貢獻23分和10助攻。（圖取自twitter.com/memgrizz）
NBA曼菲斯灰熊14日130比112擊敗印第安納溜馬，莫蘭特（前左）貢獻23分和10助攻。（圖取自twitter.com/memgrizz）
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（中央社印第安納14日綜合外電報導）美國職籃NBA曼菲斯灰熊今天130比112擊敗印第安納溜馬，豪取9連勝之餘，更以29勝13敗戰績追上丹佛金塊，並列西區龍頭。

法新社報導，貝恩（Desmond Bane）全場25分，其中包括5個三分球，莫蘭特（Ja Morant）貢獻23分和10助攻，幫助灰熊贏球。

溜馬第2節一度追成平手，但灰熊接著靠一波27比11攻勢力壓溜馬，在上半場結束時取得68比52領先，就此奠定勝基。

灰熊總教練詹金斯（Taylor Jenkins）賽後表示：「我們沒有打出完美的籃球，很高興球員找到了不一樣的贏球方式，無論我們是領先還是落後，每場比賽都有不同的挑戰，而球員們堅持了下來。」

溜馬方面，杜阿爾特（Chris Duarte）貢獻25分，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）16分，麥康奈（T.J. McConnell ）則有13分進帳。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120115

#灰熊
#杜阿爾特
#馬瑟倫
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