洋基留住賈吉強化輪值 新賽季爭冠添本錢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國職棒大聯盟紐約洋基強打賈吉（左）與史丹頓（右）長打實力傲人，連線砲火備受球迷期待。圖為兩人2022年10月11日在洋基球場賽前練習。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年1月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基休賽季完成重要任務，以隊史最大張合約綁住「法官」賈吉，且補進自由球員市場頭號左投羅登，能否終結13年來的世界冠軍荒，深受球迷矚目。

洋基擁有傲視大聯盟的27座世界冠軍，但2009年登頂後就一直與世界大賽無緣。去年10月，洋基在美國聯盟冠軍系列賽連輸4場，慘遭休士頓太空人隊橫掃，例行賽季62轟刷新美聯紀錄、季後賽陷入低潮的賈吉（Aaron Judge）是最後一名出局的打者。

賈吉去年11月獲頒美聯年度最有價值球員（MVP），當時身為自由球員的他強調個人紀錄無足輕重，所屬球隊贏球才是他在意的。

歷經家鄉球隊舊金山巨人參與的搶人大戰，賈吉去年12月接受9年3.6億美元（約新台幣110億元）條件，續留洋基。在前洋基隊長吉特（Derek Jeter）見證下，賈吉在簽約記者會接任隊史第16任隊長，當上名副其實的球隊領袖。

賈吉當時說：「我會持續以身作則。我知道這或許會帶來更多責任，但我準備好面對每個障礙。我會繼續率領這支球隊，讓這個城市迎接不只一座，而是多座冠軍。」

時隔一天，洋基召開記者會介紹以6年1.62億美元網羅的羅登（Carlos Rodon）。這名30歲左投球威出眾，但傷病史豐富，洋基砸大錢延攬，讓他與王牌投手柯爾（Gerrit Cole）組成輪值「左右護法」，充分展現爭冠決心。

除柯爾、羅登外，洋基先發輪值還包括柯特斯（Nestor Cortes）、塞維里諾（Luis Severino）及蒙塔斯（Frankie Montas）。如能整季保持健康，配合洋基近幾季打造的優異牛棚陣容，新賽季投手戰力基本無虞。

至於打線，洋基綁住賈吉之餘，休賽季留下一壘手黎卓（Anthony Rizzo）、游擊手凱納-法雷法（Isiah Kiner-Falefa），班底變動有限。

洋基球迷好奇的是，長打實力傲人的賈吉與史丹頓（Giancarlo Stanton）能否兌現球團多年來期待，新賽季完整健康出賽，共同扛起打線。

史丹頓近幾季屢屢因傷缺陣，去年季中洋基陷入低潮時，打線基本上是賈吉獨撐大局。上季兩人合計轟出93發全壘打，賈吉占2/3，但史丹頓只出賽110場，新賽季如能保持健康、增加出賽場次，將為對手帶來更大威脅，因為兩人同場開轟時洋基戰績是壓倒性的28勝2敗。

值得留意的是，洋基新賽季可能逐漸由自家培養的新秀鎮守游擊，為吉特2014年退役以來首見。

守備見長的凱納-法雷法休賽季以短約續留，顯見他只是洋基過渡時期的選擇，去年9月登上大聯盟後表現不俗的裴拉沙（Oswald Peraza）、在小聯盟鋒芒畢露的頂級新秀伏爾佩（Anthony Volpe）才是球隊內野中線的未來，洋基可能在今年季中給兩人更多發揮機會。

去年賽季前半，洋基戰績獨走，暑期卻因傷兵增加等因素而走樣，最終與單季百勝擦肩而過；季後賽再度提前出局，2015年以來第4度過不了太空人這關。

展望新賽季，球員保持健康仍是洋基一大課題。只要克服這項挑戰，洋基團隊戰力肯定在大聯盟名列前茅，這也會是賈吉實現諾言、替洋基與球迷抱回隊史第28座世界冠軍的最大本錢。（編輯：高照芬/郭中翰）1120126