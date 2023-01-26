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張聖豪披獅袍盼更精進 把握機會拚上更高舞台

2023/1/26 16:11
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（中央社記者謝靜雯台北26日電）捕手張聖豪本季從中信兄弟轉隊至統一獅隊，獅隊總教練林岳平鼓勵他「公平競爭、好好加油」。張聖豪說，一路以來想法都是努力精進，換了環境希望把握機會，站在更高的舞台上。

21歲的捕手張聖豪2019年選秀第4輪被統一獅隊選進，目前沒有一軍出賽紀錄，去年二軍出賽36場，總計45打數敲出12支安打，打擊率2成67，去年被選入U23世界盃棒球賽台灣代表隊，季後沒有被兄弟放入契約球員保留名單，兄弟原本有意簽回，最後決定轉換環境、加盟獅隊。

林岳平表示，網羅張聖豪是教練團共同的想法，去年二軍捕手戰力有受到傷勢影響有些短缺，台鋼雄鷹擴編選秀又選走獅隊的捕手張肇元，考量市場上有空間網羅的戰力，決定邀請張聖豪加入獅隊，「也謝謝他選擇統一獅隊，希望他可以有好表現」。

張聖豪今天在獅隊開訓典禮亮相，選擇背號46號，他表示，加入職棒球隊後，每天做很多基本的訓練，之前在兄弟隊時也會請教教練、學長，每天都想辦法精進自己，希望可以變得更好。

轉換球隊但還是一樣在中職這個環境中，張聖豪給自己目標，希望更努力一點，看有沒有機會站上更高的舞台，目前還沒有向獅隊首席教練高志綱請教，但他表示，有機會想要請教一些捕手的臨場反應、細節等問題。

張聖豪笑說，剛到獅隊人生地不熟，但球隊中還是有一些台東同鄉，包括大學長高國慶、隊友張翔、林詔恩等人，林岳平也鼓勵他，「公平競爭、好好加油」。

張聖豪在開訓心願卡上寫下「平常心」，他解釋，不管面對任何局面，心情起伏都不要這麼大，做好自己的本分、精進自己，機會來了就好好把握。（編輯：管中維）1120126

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#林岳平
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