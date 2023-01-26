亞奧會：俄羅斯和白俄選手可參加今年亞運

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（中央社科威特26日綜合外電報導）儘管莫斯科入侵烏克蘭，亞洲奧林匹克理事會今天表示，俄羅斯和白俄羅斯選手將可參加今年的亞洲運動會。

法新社報導，烏克蘭呼籲禁止俄羅斯選手參加2024年巴黎夏季奧林匹克運動會（Paris Games），但國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee）昨天表示，國際奧會將進一步評估是否讓俄國選手參加巴黎奧運。

莫斯科去年2月入侵烏克蘭後，俄羅斯和白俄羅斯選手被阻絕在大多數的奧運賽事之外。

亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）今天發表聲明說：「所有選手，無論國籍或持有護照為何，都應能上場競技。」

亞奧會今天的聲明呼應國際奧會昨天的評論，認為「不該有選手因其持有的護照而被禁賽」。

國際奧會承諾和烏克蘭同一陣線，但仍表示正在評估俄羅斯和白俄羅斯選手出賽2024年巴黎奧運的「方式」。

亞奧會此舉為俄國選手可能參加巴黎奧運資格賽事開路。巴黎奧運的部分資格賽已經展開。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120126