PLG勇士塞瑟夫復出得23分 領航猿10連勝中斷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣職籃聯盟P. LEAGUE+新春首戰，台北富邦勇士隊28日在台北出賽，陣中洋將塞瑟夫攻下全隊最高23分，率隊以86比74拿勝，擊敗桃園璞園領航猿隊。（台北富邦勇士提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年1月28日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣職籃P. LEAGUE+台北富邦勇士洋將塞瑟夫傷癒復出首戰，今天攻下全隊最高23分，率隊以86比74擊敗桃園璞園領航猿，不但終止勇士近期4連敗，還中斷領航猿10連勝。

P. LEAGUE+（簡稱PLG）聯盟今天展開新春首戰，在台中、台北兩地開打，台北富邦勇士在主場台北和平籃球館迎戰來勢洶洶的桃園璞園領航猿，領航猿賽前已拿下10連勝，締造聯盟紀錄。

勇士隊派出洋將辛特力（Michael Singletary）與塞瑟夫（Ihor Zaytsev）應戰，這也是塞瑟夫在肌肉撕裂傷後的本季首戰。

不過，兩隊上半場得分都不多，勇士隊首節得16分，領航猿19投僅2中，拿下11分，領航猿次節後來居上，展開拉鋸戰，上半場結束戰成35比35平手。

雙方易籃後，勇士隊靠著林志傑、張宗憲輪流發揮， 前3節結束取得64比51領先。

領航猿洋將桑尼（Sani Sakakini）決勝節在禁區逞威，搭配隊友成力煥、白曜誠連續完成3分打，一度追成僅剩3分差，而勇士隊林志傑、塞瑟夫、曾祥鈞輪流挺身而出、在外線開火，終場勇士就以12分差收下勝利，擺脫4連敗陰霾。

勇士此役以塞瑟夫表現最出色，攻下23分、9籃板、3助攻、2抄截；40歲的林志傑先發上陣，出賽近30分鐘，進帳17分，另有8籃板、2助攻。

談到塞瑟夫歸隊的第一場比賽就幫助球隊止敗，林志傑賽後接受轉播單位訪問時表示，塞瑟夫與勇士隊的球員配合多年，很了解每名球員以及教練所交付的任務，並在球場上攻防兩端扮演重要角色，是球隊贏球重要功臣。

領航猿盧峻翔、桑尼各得16分，為全隊最高，而團隊外線命中率不佳，34投僅3中，種下敗因，挑戰11連勝失利，吞下自去年12月2日對陣新北國王以來的首敗。

另外，稍早福爾摩沙台新夢想家在主場對決新竹街口攻城獅，夢想家以123比99大勝，終止5連敗。

兩隊第2節發生兩段插曲，倒數2分01秒時先是夢想家林俊吉遭掩護隊友進攻的攻城獅洋將班尼特（Anthony Bennett）撞倒後，壓到攻城獅高國豪的腳，高國豪隨後退場就醫。

上半場還剩15.32秒時兩隊發生衝突，夢想家吳家駿進攻時撞倒攻城獅田浩，攻城獅的郭少傑隨後出肘打向吳家駿臉面，遭判違反運動精神犯規，聯盟賽後升級為二級惡性犯規，並裁罰郭少傑罰款新台幣2.5萬元、禁賽1場。（編輯：唐聲揚）1120128