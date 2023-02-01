大聯盟公布新球季賽程 睽違55年30隊開幕戰都在3/31開打

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美國職棒大聯盟1日公布本季賽程，將在台灣時間3月31日開打，是自1968年之後再度30隊開幕戰都在同一天開打。（圖取自twitter.com/MLB）

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（中央社記者楊啟芳台北1日電）美國職棒大聯盟今天公布本季賽程，將在台灣時間3月31日開打，是自1968年之後再度30隊開幕戰都在同一天開打，衛冕軍太空人隊將對上白襪隊；例行賽將在10月2日結束。

根據大聯盟官網，大聯盟30隊的比賽都將於台灣時間3月31日開打，共有15場比賽。特別的是，每支球隊都在同一天進行第一場比賽，是自1968年之後再度有的賽程安排。

其中，去年世界冠軍休士頓太空人隊將對上芝加哥白襪隊，這將是球星阿布瑞烏（Jose Abreu）轉隊到太空人隊後首次對上老東家。

本季大聯盟明星賽將在台灣時間7月12日於西雅圖T-Mobile Park棒球場舉行，是這座球場自2001年後再度成為明星賽舉辦場地。本季大聯盟例行賽最後一場是在台灣時間10月2日。

大聯盟世界巡迴賽部分，舊金山巨人隊與聖地牙哥教士隊將在台灣時間4月30日起，於墨西哥進行2場賽事，這是大聯盟首度在墨西哥進行賽事；另外，聖路易紅雀隊與芝加哥小熊隊將在台灣時間6月25日起，於英國倫敦進行2場比賽。

本季大聯盟例行賽有做不少改變，其中分區賽單隊將從76場減少到52場，同聯盟不同分區賽事從66場減少到64場，各隊跨聯盟賽事從20場增加至46場，增加了跨聯盟賽事的比例。（編輯：張雅淨）1120201