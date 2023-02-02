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籃協邀林書豪擔任心靈導師 傳承經驗給男籃小老弟

2023/2/2 13:23
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（中央社記者黎建忠台北2日電）台裔球星林書豪擁有NBA、CBA經歷，4日將搭機返台加盟PLG高雄鋼鐵人。中華民國籃球協會秘書長李雲翔拋出善意，希望林書豪能以「類講師」身分，為台灣男籃小老弟們分享經驗。

林書豪以華裔球員身分加盟台灣職籃聯盟P. LEAGUE+高雄鋼鐵人，外界也期盼他能加入台灣男籃代表隊，只可惜他未在16歲前取得台灣護照與身分證，因此恐難參加今年9月在中國舉行的杭州亞運。

李雲翔說：「以現階段的主、客觀條件來看，邀請林書豪加入男籃代表隊的機會確實不高，但他過去打過NBA締造過林來瘋，又長時間征戰中國的CBA戰場，一定有很多豐富的經驗和想法可以跟大家分享。剛好現在台灣男籃年齡也都年輕，正好可以互通有無一下，彼此教學相長。」

李雲翔透露，應該不會邀請林書豪進入教練團體系，可能類似大學裡的「客座講師」，在集訓期間來幫球員上課，扮演一下心靈導師的角色，可能會更適合。

至於屬於邀請賽性質的瓊斯盃籃球賽，李雲翔半開玩笑地說：「如果林書豪有意願參賽的話，我們當然全力配合，台灣自己辦的邀請賽，就沒有任何身分資格限制，林書豪想怎麼打就怎麼打，一切都很好商量，也可以滿足球迷心中，看到林書豪穿上國家隊球衣的夢想。」（編輯：張雅淨）1120202

#林書豪
#李雲翔
#台灣男籃代表隊
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