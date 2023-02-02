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塔特姆砍下31分 綠衫軍主場碾壓籃網[影]

2023/2/2 14:29（2/2 14:42 更新）
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塔特姆（白衣者）砍下31分，帶領波士頓塞爾蒂克以139比96大勝布魯克林籃網。（圖取自twitter.com/celtics）
塔特姆（白衣者）砍下31分，帶領波士頓塞爾蒂克以139比96大勝布魯克林籃網。（圖取自twitter.com/celtics）
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（中央社波士頓1日綜合外電報導）塔特姆（Jayson Tatum）今天砍下31分，帶領美國職籃NBA「綠衫軍」波士頓塞爾蒂克以139比96大勝缺兵少將的布魯克林籃網。

法新社報導，這兩支東區對手的重量級對決以籃網慘敗告終。塞爾蒂克今天在主場波士頓TD花園球場（TD Garden）一路壓著籃網打，從頭領先到尾。

今天一開賽綠衫軍就掌控大局，首節狂轟46分，其中塔特姆個人貢獻18分。上半場打完，塞爾蒂克即以34分的 分差，遙遙領先大將杜蘭特（Kevin Durant）依舊缺陣的籃網。

塔特姆31分包括7記三分球，全場19投12中，隊友布朗（Jaylen Brown）則挹注26分，共計全隊有6名球員得分上雙。

籃網則以厄文（Kyrie Irving）20分最高。

塔特姆賽後表示：「休息幾天對我們很好，我們神清氣爽。我們有板凳深度，我們前仆後繼。」

塔特姆特別稱許今天貢獻16分、9籃板的威廉斯三世（Robert Williams III）。

他說：「羅伯特（威廉斯三世）攸關我們每場球的勝敗，為了要到我們想到的地方，我們需要羅伯特在場上，他得保持健康。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120202

#塔特姆
#塞爾蒂克
#籃網
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