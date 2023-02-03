林書豪4日抵台 PLG鋼鐵人苦吞2連敗繼續墊底

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（中央社記者黎建忠台北3日電）台裔球星林書豪明將抵台，PLG高雄鋼鐵人卻苦吞2連敗繼續墊底，今天在主場迎戰台新夢想家，開賽雖表現出色，但夢想家靠洋將波因特全場豪取34分，以106比101擊敗鋼鐵人。

台灣職籃P. LEAGUE+（PLG）高雄17直播鋼鐵人1月26日宣布，擁有NBA資歷的「台裔名將」林書豪確定加盟後，似乎沒有打出慶祝行情，年後分別出戰台北富邦勇士、福爾摩沙台新夢想家都吞敗。

今天賽前鋼鐵人以2勝14敗，在P. LEAGUE+聯盟墊底，鋼鐵人在開賽就打出11比2攻勢，但隨即夢想家回敬一波15比6，雙方戰成17平手，就此陷入拉鋸戰，首節鋼鐵人仍以28比23領先。

第2節夢想家雙洋將波因特單節12分、吉爾貝克單節9分，2人合力發威，讓夢想家半場結束反以60比56領先。但「鋼鐵隊長」呂政儒也找回外線手感，半場就投進4記3分球，在本場前，他本季13場比賽僅投進11記3分球。

第3節鋼鐵人得分當機，單節僅進帳16分，反觀夢想家洋將波因特單節就攻下11分，幾乎追平鋼鐵人全隊得分，讓夢想家將差距擴大到15分差。

最後1節鋼鐵人雖然全力追分，但雙方始終維持在10分上下的差距，儘管鋼鐵人王律翔在終場前4秒投進3分球追到5分差，可惜為時已晚。

全場攻下14分的夢想家後衛林俊吉，也逐漸走出前3場低潮，他說：「之前就是自己想太多，在對方的針對防守後，處理球會比較猶豫，現在就是盡快修正才能幫助到球隊。」（編輯：郭諭儒）1120203