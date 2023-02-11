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9歲台灣滑板小將登上奧運官方貼文 辜泳諺夢想奪金[影]

2023/2/11 09:21（2/11 10:17 更新）
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9歲的台灣小將辜泳諺是世界滑板錦標賽年紀最小的選手，他夢想是成為奧運選手，得到金牌。（圖取自facebook.com/maxgosk8）
9歲的台灣小將辜泳諺是世界滑板錦標賽年紀最小的選手，他夢想是成為奧運選手，得到金牌。（圖取自facebook.com/maxgosk8）
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（中央社記者林宏翰洛杉磯10日專電）奧林匹克運動會的官方社群帳號今天貼出短片，介紹世界滑板錦標賽年紀最小的選手，9歲的台灣小將辜泳諺夢想奪下奧運金牌。

世界公園滑板錦標賽（Skateboarding Park World Championships）正在阿拉伯聯合大公國的第3大城沙迦市（Sharjah）舉行。來自台灣的辜泳諺（Max Ku）雖然已經結束賽程，無緣晉級，仍以賽事年紀最小選手身分接受大會訪問。

奧林匹克運動會官方帳號今天在推特（Twitter）、臉書（Facebook）與Instagram等各大平台貼出辜泳諺的訪問短片。這3個平台的追蹤人數加起來超過3000萬。

辜泳諺在影片中自我介紹「我是Max，我9歲」。被問到想不想參加奧運？他回答2028年洛杉磯奧運。他說夢想是成為奧運選手，想要得到金牌。

2028年洛杉磯奧運的Instagram官方帳號在影片底下留言，標記辜泳諺的帳號說：「我們正等著你來。」

辜泳諺的臉書專頁這幾天貼文分享參加世錦賽歷程，指出Max以國家隊參加這次世錦賽，這是世界一級賽事且沒有分齡制度，奪牌本來不在設定範圍內，只求吸取寶貴經驗。

臉書專頁貼文說，雖然Max賽程提前結束，接受失敗也是學習，但暖心的是，心目中「神級」的選手賽後一一跑來鼓勵他，告訴Max他們知道他能做到的遠比比賽中多，期許他變得更強，下次再來。

滑板運動（Skateboarding）在2020年東京奧運第一次列入奧運正式項目，也已列入2024年巴黎奧運的比賽項目，分為公園滑板賽（park）及街式滑板賽（street）兩種比賽場地。（編輯：高照芬）1120211

#辜泳諺
#滑板
#洛杉磯奧運
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