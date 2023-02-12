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T1魔獸霍華德繳出大三元 雲豹痛宰海神取2連勝

2023/2/12 19:24
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（中央社記者黎建忠高雄12日電）T1職籃聯盟今天好戲登場，桃園雲豹「魔獸」霍華德上場33分鐘繳出28分、22籃板、14助攻，完成來台首次大三元，率隊以137比116痛宰上季冠軍高雄全家海神，10連敗後笑納2連勝。

霍華德加盟雲豹的前2場比賽，分別繳出38分、25籃板、9助攻，以及23分、9籃板、10助攻，總是與大三元擦身而過。

今天霍華德總算如願，全場2分球10投10中、3分球2投1中、罰球6罰5中，攻下全隊最高的28分，而他也是T1聯盟本季第4位完成大三元的球員。

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在霍華德帶動下，雲豹首節就以35比31領先，半場更以74比58擴大到雙位數。其中雲豹上半場攻下74分，也是本季聯盟單隊的半場新高，而全場137分同樣也是本季單隊得分紀錄。

雲豹有霍華德及戴維斯雙中鋒坐陣，團隊籃板以51比31遙遙領先高雄全家海神，除了霍華德出色表線外，艾夫伯也拿下25分，更重要的是，雲豹的本土球員合計貢獻63分，其中以羅振峰的18分最高，而雲豹團隊的2分球命中率達到驚人的73.1%。（編輯：戴光育）1120212

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