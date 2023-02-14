更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎
娛樂

我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
大谷翔平
新聞專題
大谷翔平1/121
首頁 / 運動

美大聯盟正式採用突破僵局制 野手投球規則更嚴格

2023/2/14 12:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約13日綜合外電報導）美國職棒大聯盟的聯合競賽委員會今天通過一項永久性的規則變更，爾後例行賽進行至延長賽時，壘上將自動有一名跑者（突破僵局制）。

法新社報導，這項規則是在2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情流行時，為著健康與安全目的而設立，目前已試行3季。以後當球隊比賽超過9局時，每局都會先有1名跑者進占二壘，直到分出勝負為止。

這項改變除了可以減輕投手負擔，同時也有較好機會避免增加延長賽的局數。

由4名球員、1名裁判，6名聯盟代表所組成的競賽委員會 同時也修正了使用野手作為投手的規則。

在2022年時，野手不得作為投手，除非是在延長賽，或是雙方差距6分或更多。

值得注意的是，這項規則不適用於擔任指定打擊的二刀流球員，像是洛杉磯天使的日本明星大谷翔平。

自本季開始，野手只能在延長賽時登上投手板，或是在所屬球隊於任何時間落後至少8分，或是在第9局領先至少10分。

最近幾季野手用來當投手的次數劇增，2022年的132次寫下新高，過去紀錄是2019年的90次。

2023年大聯盟其它規則的改變，還包括投球間隔計時、加大壘包，以及限制野手針對打者佈陣的人數。（譯者：屈享平/核稿：徐睿承）1120214

#大谷翔平
#MLB
#法新社
大谷翔平
高難度挑戰 天使隊老闆希望留住大谷翔平札幌雪祭時隔3年實體舉辦 展出160座雪冰雕
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
世界棒球經典賽最終名單 大谷翔平、楚勞特入列