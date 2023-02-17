大谷翔平為天使開幕戰先發 不分心想續約問題

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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍「二刀流」好手大谷翔平，將擔任球隊新球季開幕戰先發投手，季後將成為自由球員的他自稱沒想太多續約的事，只會專注在新球季上。

大谷翔平今天透過翻譯水原一平（Ippei Mizuhara）說：「我知道這是我（這份合約）的最後1年，目前我仍是天使的一員，這是目前我所關注的。」

天使總教練尼文（Phil Nevin）表示，大谷翔平將於球隊3月30日對奧克蘭運動家的開幕戰，擔任隊上的先發投手。對於能擔綱天使的開幕戰先發，大谷翔平表示，那是他「莫大的榮幸」。但在那之前，大谷翔平將向日本隊報到，參加世界棒球經典賽（World Baseball Classic）。

儘管大谷翔平對與天使簽下長約保持開放態度，但也一再表示，他想先專注在2023年球季。

他說：「我不是自由球員市場的專家，我從未經歷此事，所以我不知道那將會是什麼感覺。」

大谷翔平2021年獲選為美國聯盟年度最有價值球員（MVP），去年在美聯年度MVP票選上，只輸給紐約洋基球星賈吉（Aaron Judge）。上個球季，大谷翔平在投手丘上拿下15勝9敗、防禦率2.33的成績，在打擊區則是轟出34支全壘打、掃回95分打點。

尼文說：「當然，這樣的事很可能讓人分心，但我對大谷翔平強大的心理素質印象深刻。」

大谷翔平表示，MLB新的投球時限，將是他面臨的最大挑戰。

天使去年戰績73勝89敗，在美聯西區落後排名第1的休士頓太空人達33場勝差，與拿下最後一張外卡也還有13場勝差的距離。前洛杉磯道奇左投安德森（Tyler Anderson），本季將加入天使先發投手輪值，天使另外還簽下去年為密爾瓦基釀酒人效力的外野手瑞福洛（Hunter Renfroe）、去年待在明尼蘇達雙城的內野手厄謝拉（Gio Urshela）。

大谷翔平說：「我堅決相信他們像我一樣渴望贏球，雖然我沒辦法告訴你，他們真正的想法，但我願意這樣相信。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1120217