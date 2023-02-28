備戰10月全運會 地主南市個人化培訓輔助選手創佳績

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（中央社記者張榮祥台南28日電）112年全國運動會10月登場，地主隊台南市上屆創下縣市合併以來最高總獎牌數紀錄，去年增編600萬元的菁英選手培訓經費，規劃個人化培訓方案幫助選手創佳績。

民國112年全國運動會將於10月21日至26日台南市熱血登場，台南市作為地主隊，規劃個人化培訓計畫，輔助菁英選手再創佳績。台南市政府體育局今天新聞稿表示，這項個人化培訓方案，包括為菁英選手配置專屬體能訓練師、運動傷害防護員降低運動傷害，以及提供運動心理諮商，同步強化生理及心理素質，提供選手更完善後援。

台南市近年積極推動體育發展，上屆（110年）全運會拿下25金、23銀、41銅，總計89面獎牌成績，創下縣市合併以來最高總獎牌數紀錄。承辦112年全運會，為輔助選手再創佳績，去年增編600萬元菁英選手培訓經費。

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台南市長黃偉哲表示，自110年全運會落幕後，不間斷挹注培訓資源給選手，針對前3名選手及指導教練，每月發給3000元至2萬元的訓練津貼，讓選手無後顧之憂專心訓練，透過菁英選手專屬師資人力，迎戰每一場高強度競賽。

體育局長陳良乾說，選手培訓計畫規劃選手分級培訓制度，建構重點個人化培訓支持系統，並強化各單項委員會運作及厚植教練專業知能。透過各項計畫落實提升台南市競技實力，同時期望制度化培訓計畫給予選手最完善訓練資源，以為台南市爭取最高榮譽。（編輯：孫承武）1120228