東體木聯防禦率佳捕手有功 林宇鴻、許家勤懂配球

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯嘉義3日電）高中木棒聯賽台東體中此次投手群防禦率亮眼，今天4強面對穀保家商僅有2分責失分，總教練陳峰岳放手給捕手群配球，先發捕手林宇鴻有配球筆記本，透露今天策略是「慢慢球」。

111學年度高中木棒聯賽台東體中此次投手群表現亮眼，今天賽前投手群防禦率僅0.69，僅次於普門中學，台東體中今天4強與穀保家商交手，投手群合計送出5次三振，失掉3分（2分責失分），賽後投手群防禦率上升至0.81。

雖然4強以2比3吞敗止步，僅能拚最佳季軍成績，總教練陳峰岳對於投捕表現很滿意，除了感謝投手教練高龍偉把投手群狀況調整的很好外，也提到捕手群林宇鴻、許家勤下足功夫，都會互相討論，教練基本上放手讓捕手配球，投手當天狀況如何捕手最清楚，也是給他們學習的機會。

林宇鴻是今天的先發捕手，被問起今天對穀保打線的策略，他笑說：「慢慢球」，林宇鴻和穀保家商林盛恩是國中同學，今天也引導投手對林盛恩投出三振。

林宇鴻笑說太熟悉林盛恩了，「太清楚他的弱點，打擊會一直衝，今天以柔克剛，快慢快慢搭配，他還問我三振那球是好球嗎？我回他，沒有壞球的餘地。」

林宇鴻、許家勤平時都會觀察對手，也有各自準備「配球筆記本」，兩人都是高三，現階段都是打算先到大學隊磨練，林宇鴻自評打擊還沒有這麼穩定，等到有成績再說。（編輯：李亨山）1120303