經典賽將開打 中市府邀球迷看直播、逛市集

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2023世界棒球經典賽（WBC）預賽A組賽程8日起在洲際棒球場舉行，台中市政府7日宣布，台灣隊首戰巴拿馬賽事將在市府廣場舉辦直播活動，歡迎球迷到場為台灣隊加油。圖為過去舉辦賽事直播活動畫面。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月7日

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）「2023世界棒球經典賽（WBC）」8日起開打，台中市政府今天宣布，明晚台灣隊首戰巴拿馬，將於市府廣場舉辦直播，現場還有嘉年華市集，歡迎球迷一起為台灣隊加油。

「2023世界棒球經典賽（WBC）」A組分組預賽將於8日到12日在台中洲際棒球場登場，中華隊明晚首戰巴拿馬，10日、11日及12日分別對戰義大利、荷蘭及古巴，無法到球場觀賽的球迷，也可以前往市府廣場看直播。

台中市秘書處長謝佳蓁表示，市府廣場1300吋LED電視牆每到國際運動賽事時，皆扮演重要直播角色；第3屆、第4屆世界棒球經典賽、職棒總冠軍賽、以及2022年FIFA卡達世界盃足球賽等重要國際運動賽事，中市府都曾舉辦直播活動，邀集球迷歡聚一同觀賽加油。

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謝佳蓁指出，經典賽期間市府規劃台灣隊的4場賽事直播；明晚首戰巴拿馬，晚上6時現場舉辦市集嘉年華，邀請曾得獎的23家特色知名店家擺攤，除讓民眾觀看經典賽同時還能品嚐台中美食，一起為台灣隊加油打氣。

台中市經發局表示，棒球市集嘉年華明天下午6時於市府廣場舉辦，讓民眾享受大螢幕轉播、為中華隊加油之際，還能逛市集、玩遊戲、拿好禮，現場共有23家業者，消費滿百元就有機會獲得棒球餅、挑戰九宮格、棒球猜謎等驚喜三選一，歡迎民眾踴躍參加。（編輯：黃世雅）1120307