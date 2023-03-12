T1霍華德雙20白做工 雲豹不敵英熊吞4連敗

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台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊洋將「魔獸」霍華德12日出賽拿下23分、27籃板，但團隊單場出現20次失誤，雲豹終場以95比110不敵台灣啤酒英熊、吞下敗仗。（桃園永豐雲豹隊提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年3月12日

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹洋將霍華德今天拿下23分、27籃板，再度繳出「雙20」，但雲豹團隊單場20次失誤，種下敗因，最終以95比110不敵台灣啤酒英熊，苦吞4連敗。

桃園永豐雲豹今天在主場國體大綜合體育館迎戰台灣啤酒英熊，這也是兩隊自2月19日衝突事件後首度交手，雲豹陳孝榕因揮肘遭到禁賽3場，也在此役歸隊。

英熊開賽火力全開，首節就轟下41分，而洋將柯歐斯（Michael Qualls）獨攬14分，並在蔣淯安外線火力幫助下，英熊首節就以41比25領先。

雲豹隊洋將戴維斯（Deyonta Davis）次節率隊追分，霍華德（Dwight Howard）與艾夫伯（Michael Efevberha）也加入得分行列，並上演空中接力灌籃，雲豹一度追成僅剩4分差。

不過，英熊靠著柯歐斯持續輸出進攻火力，上半場結束將比分拉開至65比54。

柯歐斯第3節外線手感發燙，單節3記三分球，助英熊持續擴大領先優勢，而雲豹隊末節由霍華德獨撐大局，但未能率隊逆轉比賽，最終雲豹以15分差輸球，吞下4連敗，團隊單場20次失誤，也讓球隊難以擺脫連敗陰霾。

英熊隊柯歐斯前一場轟下43分，今天攻下39分，得分依舊是全隊最高，另有12籃板；蔣淯安表現依舊全面，貢獻19分、7籃板、8助攻、3抄截，幫助球隊終止2連敗。

雲豹隊霍華德單場拿下23分、27籃板、7助攻，連3場至少繳出「雙20」成績，戴維斯進帳22分、8籃板。

另外，台南台鋼獵鷹今天作客高雄巨蛋，以106比94扳倒高雄全家海神，將球隊連勝場次推進至6場。（編輯：張雅淨）1120312