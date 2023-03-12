經典賽古巴投手頻摸褲子 林岳平：有黑色物質

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

世界棒球經典賽台灣隊A組預賽最後一戰12日與古巴隊交手，台灣隊教練團認為古巴隊投手雷瓦（Elian Leyva）有不自然一直摸褲子的動作，主審上前檢查雷瓦的褲子、帽子、手套等處。中央社記者徐肇昌攝 112年3月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中12日電）世界棒球經典賽台灣隊今天與古巴隊交手有插曲，古巴隊先發投手雷瓦褲子上疑似有黑色具黏性物質，台灣隊總教練林岳平3局提出質疑，檢查過後沒有異狀，古巴隊總教練也解釋換投原因。

世界棒球經典賽台灣隊今天與古巴隊交手攸關晉級，古巴隊派出本季中職樂天桃猿隊新簽下的洋將雷瓦（Elian Leyva，樂天桃猿隊譯名為雷法）先發，雷瓦前兩局對台灣隊展現很好的壓制力，雖有1次觸身球保送、1四壞保送、被敲1支安打，但沒有失分。

台灣隊2局打完0比6落後，換局間台灣隊總教練林岳平上場與主審說話，隨後看到主審走上投手丘檢查雷瓦的手套、帽子並且摸摸雷瓦的褲子，但檢查過後沒有異狀、比賽繼續，雷瓦續投抓到1個出局數後退場。

賽後記者會被問起這件事，林岳平表示，雷瓦有不自然一直摸褲子的動作，也會摸皮帶，雷瓦的褲子上有黑色的物質或者類似雜質的黏性物質，加上前2局變化球跑得很犀利，想要確認看看是否有使用外部物質。

古巴隊總教練強生（Armando Johnson）表示，台灣隊總教練有提出質疑，裁判也有審視、沒有問題，但會把雷瓦換下場的原因，是因為他的手指有點緊繃，有點難以活動的感覺，投起來不是這麼順暢，才把他換下場。（編輯：張雅淨）1120312