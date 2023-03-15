更多編輯台推薦新聞：
「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
宏都拉斯擬與中國建交 外交部召見大使表達嚴正關切
首頁 / 運動

世界盃足球賽擴大成48隊規模 小組賽維持每組4隊

2023/3/15 10:13（3/15 10:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2022年卡達世界盃足球賽12月18日舉行冠軍戰，阿根廷在PK戰擊敗法國，明星球員梅西在隊友簇擁下舉起冠軍金盃。（路透社）
2022年卡達世界盃足球賽12月18日舉行冠軍戰，阿根廷在PK戰擊敗法國，明星球員梅西在隊友簇擁下舉起冠軍金盃。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社盧安達首都基加利14日綜合外電報導）國際足總今天宣布2026年在美國、加拿大、墨西哥舉辦的世界盃，將會擴大成48隊的規模，以12組、每組4隊的模式進行小組賽。

原本外界一度預期，2026世界盃足球賽的小組賽將以16組、每組3隊的方式進行。

下一屆2026年的世界盃，是首度擴張到有48隊參賽的規模，這比去年卡達世界盃的32隊多上許多。

國際足球總會（FIFA）表示：「修改後的賽制降低了勾結的風險，並確保所有球隊至少能踢3場比賽，同時讓參賽球隊有公平的休息時間。」

規模擴大也意味著比賽場次將多達104場，這與2022年世界盃的64場相比大幅增加，甚至比原本2026年世界盃計畫中的80場還多。

國際足總一開始的計畫是將48隊分成16組，每組3隊踢小組賽，分組前兩名晉級32強。

新公布的賽制則是讓48隊分12組，以每組4隊的方式踢小組賽後取各組前兩名，加上12支分組第3的球隊中，成績最好的8隊，來踢32強淘汰賽。

因此，踢進冠軍戰、季軍戰的球隊，一共會踢8場比賽，而非目前的7場。

而之所以有現在的改變，是在看到卡達世界盃充滿戲劇化和娛樂性的小組賽後，讓國際足總認為需要對2026年世界盃原本的計畫再做重新考量。

國際足總主席英凡提諾（Gianni Infantino）去年12月表示：「直到最後1場比賽的最後1分鐘，4隊1組的小組賽，（精彩程度）都讓人難以置信。」

國際足總的理事會在盧安達首都基加利舉行會議後，就宣布了上述的決定，會中也確定下一屆世界盃男子組的冠軍戰，將於2026年7月19日進行。

國際足總表示，從各聯賽暫停、讓球員參加返國參賽，到世界盃冠軍賽，期間一共56天，與前3屆世界盃相同。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1120315

#卡達世界盃
#國際足總
#國際
延伸閱讀
2022卡達世界盃足球賽 最終戰績一次看梅西一圓阿根廷36年世足冠軍夢「跳蚤」蛻變凝聚4000萬人心梅西金盃照獲逾6600萬讚破IG紀錄 祖克柏驚嘆世足熱潮C羅淘汰賽慘遭冷凍 姊姊怒批：史上最爛世界盃WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
卡達世界盃
梅西將再對決C羅 沙烏地富商出價7880萬取得黃金門票PSG將與沙國明星隊踢友誼賽 梅西對決C羅有望
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族