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亞洲盃射箭賽 李彩綺首次在台比國際賽不想輸

2023/3/15 15:35（3/15 15:54 更新）
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亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽15日起在桃園國立體育大學田徑場登場，中華奧會主席林鴻道（前排左2）與台灣小將們合影。中央社記者黃巧雯攝 112年3月15日
亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽15日起在桃園國立體育大學田徑場登場，中華奧會主席林鴻道（前排左2）與台灣小將們合影。中央社記者黃巧雯攝 112年3月15日
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（中央社記者黃巧雯桃園15日電）亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽今天起在桃園國立體育大學田徑場登場，台灣反曲弓女將李彩綺首次在台參加國際賽，她說，國際賽讓她更有拚勁，加上又是地主，更是不能輸。

台灣代表隊這次遴選出反曲弓和複合弓共16名潛力選手參加2023亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽，其中李彩綺、吳子瑋還入選今年成都世大運國手。

目前就讀高三的李彩綺去年參加世界中學生運動會、亞洲盃暨世界排名賽第3站沙迦站都大有斬獲，世中運反曲弓女團、混雙、個人賽奪得3金，而亞洲盃則是奪得女團金牌、個人賽銅牌。

李彩綺表示，高二曾在國體大比賽，這個場地風勢較大，將是另類挑戰，而她也特別向學姊邱意晴請益，她認為，心態若能突破，並發揮水準，成績自然不會太差。

台灣複合弓男子代表隊選手吳子瑋同樣認為風向是一大考驗，他分析，這個場地風勢會迴旋、比較難掌握。

李彩綺、吳子瑋都是首次在台灣國際賽，李彩綺透露，國際賽讓她更有拚勁，「由於代表自己國家，又是地主，有不能輸的感覺」。

吳子瑋接下來也將備戰世大運，他期許自己，能改善自信心不足問題，並提升抗壓性。（編輯：李亨山）1120315

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亞洲盃射箭賽 李彩綺女團奪金個人反曲弓再摘銅
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