足協財務缺口9千萬元 教育部促提財務重整計畫

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（中央社記者黃巧雯台北16日電）對中華民國足球協會積欠裁判費、場地費等多項費用，教育部次長林騰蛟今天表示，足協財務缺口達新台幣9000多萬元，已要求足協提出財務重整計畫，未來也將積極督導。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部就「強化112年全國中等學校運動會競賽事宜之督導查核機制」進行專題報告。

時代力量立委王婉諭今天質詢時表示，足協積欠裁判費、旅行社住宿費、機票費、活動場地費、防護員薪資、賽事承辦費，影響相關從業人員生計，且新任足協團隊表達，依規定經費無法挪用，因此只能還今年欠款，並甩鍋給體育署。

林騰蛟表示，相關規定並沒有說不可以挪用、償還去年欠款，且足協可用體育署預撥款項以及現金流支應。

針對王婉諭要求，體育署介入、了解足協財務現況，且足協須在一個月完成撥付款，林騰蛟表示，已要求足協提出財務重整計畫，因足協目前財務缺口達9000多萬元、現金流2000多萬元，是否能在一個月完成欠款撥付，要再向足協了解。

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對於外界關切足協財務狀況，新任足協理事長王麟祥今天透過足協發布一封信，他表示，足球運動為全世界最盛行的單項運動，其發展對於台灣提升國際地位，有非常顯著幫助，然而發展過程所需的龐大經費，並非單靠體育署、國際足球總會（FIFA）、亞洲足球聯盟（AFC）的補助款及民間企業贊助即能支應。

王麟祥透露，上任後已與體育署多次針對財務狀況進行會談，並在體育署的建議下，承諾將量入為出，期許在任內4年，能改善目前協會透支近億元的財務狀況，使足協財務工程「正常化、標準化、常態化」。（編輯：李亨山）1120316