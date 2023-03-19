布朗森傷癒回歸激勵尼克 主場熔化西區盟主金塊[影]

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NBA紐約尼克的布朗森（前中）18日傷癒復出帶動全隊攻勢，最後以116-110擊敗西區盟主丹佛金塊隊。（圖取自twitter.com/nyknicks）

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（中央社紐約18日綜合外電報導）美國職籃NBA賽事，紐約尼克的布朗森（Jalen Brunson）今晚傷癒復出帶動全隊攻勢，最後以116-110擊敗西區盟主丹佛金塊隊。

法新社報導，尼克隊控球後衛布朗森因腳傷所苦，最近6戰只出場1次，但他今天面對2屆NBA最有價值球員約基奇（Nikola Jokic）深具影響力，讓金塊隊在最近6戰中苦吞第5敗。

布朗森全場拿下24分，並在比賽還剩24秒時為羅賓森（Mitchell Robinson）送出關鍵助攻，讓羅賓森以空中接力灌籃鎖定勝局。

布朗森表示，「我感覺很好，很高興回來，很高興我們贏了。當你贏的時候，一切都感覺很好。」

布朗森剛從腳傷中康復，他說：「我有點擔心，但我的意思是，一切都按計畫進行。我沒有異狀，所以我繼續向前，繼續比賽。」

「我們一直在戰鬥。這是一場跑動的比賽，他們是西區盟主是有原因的，約基奇是2屆最有價值球員也是有原因的。我們自始都保持冷靜。」

金塊隊方面，塞爾維亞籍的約基奇得到24分、10個籃板和8次助攻，但也有6次失誤。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1120319