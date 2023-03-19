春季甲子園 智辯和歌山連兩季爆冷首戰慘遭淘汰

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本年度高中棒球盛會春季甲子園今天進行第2天賽事，2021年夏季甲子園冠軍隊伍智辯學園和歌山高校（簡稱智辯和歌山）爆冷以2比3敗給英明高校，連兩季首戰就慘遭淘汰。

第95屆日本高中棒球選拔賽（春季甲子園）3月18日在兵庫縣西宮市阪神甲子園球場熱鬧開幕，由於適逢每5年一度的紀念賽事，今年參賽學校較往年增加4所，總共有36校，包括休息日在內展開14日賽程。如果一切順利的話，冠軍賽將於3月31日舉行。

綜合「中日體育」、每日新聞、朝日新聞等日媒報導，英明高校（簡稱英明）這次是時隔5年、隊史第3次打進春季甲子園，今天成功拿下隊史上春季甲子園首勝。

先攻的英明一直到5局結束，都跟智辯和歌山打成0比0，直到6局上打者下村健太郎敲安上壘，接著靠隊友犧牲短打站上二壘，再由壽賀弘都敲出帶有1分打點的適時安打，總算突破僵局暫以1比0領先。

不過，智辯和歌山6局下馬上靠著杉本颯太的適時安打追平。

這場比賽的關鍵局出現在8局，英明在8局上半攻下2分取得3比1領先；智辯和歌山雖然8局下半追回1分，但9局下未能再得分，終場就以2比3敗北。

英明今天的投手策略成功，先發的下村健太郎搭配球速約90多公里的慢速球，投完6局只丟1分；之後在7局及8局上場中繼的壽賀弘都，及9局登板救援的百百愛輝聯手下，成功保住勝果。

英明陣中的壽賀弘都不僅登板中繼，在打擊方面也敲出帶有1分打點的適時安打，被英明監督香川純平評為「作為投打要角，最值得信賴的關鍵選手」。

反觀智辯和歌山傳統強打打線今天未能發揮，繼2022年夏季甲子園後，本屆春季甲子園也在首戰敗北。智辯和歌山監督中谷仁說，這是一場始終差臨門一腳的比賽，「只能接受這就是我們現在的實力」。

中谷仁說，這場比賽可以感受到對方的氣勢，接下來要針對夏季甲子園強化攻擊能力。

今天另兩場賽事，分別由東邦高校以6比3擊敗鳥取城北高校，及作新學院高校以8比6力克大分商業高校。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1120319