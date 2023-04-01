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T1霍華德被戳中眼 2日出戰台啤英熊休兵

2023/4/1 20:41（4/1 20:51 更新）
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台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊1日宣布，「魔獸」霍華德3月31日比賽遭戳中眼部，導致紅腫不適，2日與台灣啤酒英熊隊一役，霍華德將暫時休兵。（桃園永豐雲豹提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年4月1日
台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊1日宣布，「魔獸」霍華德3月31日比賽遭戳中眼部，導致紅腫不適，2日與台灣啤酒英熊隊一役，霍華德將暫時休兵。（桃園永豐雲豹提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年4月1日
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（中央社記者黃巧雯台北1日電）台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹今天宣布，「魔獸」霍華德昨天比賽被戳中眼部，導致眼部紅腫不適，經醫療團隊評估、並與教練團討論，明天與台灣啤酒英熊一役，霍華德將休兵。

雲豹昨天在主場國體大綜合體育館以97比101不敵台中太陽，陷入2連敗，戰績6勝18敗，再度墊底。

雲豹休兵1天後，明天將繼續在主場出賽，對手則是台啤英熊，不過球團晚間發布新聞稿表示，3月31日與太陽之戰，比賽第2節還剩7分多鐘時，霍華德（Dwight Howard）因籃下防守卡位、意外被戳中眼部，造成眼部紅腫不適，雖強忍傷痛打完全場，但霍華德今天休兵日反應受傷部位仍感到不舒服。

球團指出，經醫療團隊評估、並與教練團討論後，明天與台灣啤酒英熊之戰，霍華德將休兵1場，球團將持續觀察，並協助霍華德儘速復原。

霍華德本季出賽18場，平均上場超過33分鐘，場均得分23.1分、16.8籃板、4.9助攻，而霍華德在爭奪季後賽門票關鍵時刻受傷缺陣，也增添雲豹前進季後賽的難度。（編輯：李亨山）1120401

#霍華德
#桃園永豐雲豹
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霍華德
T1雲豹總教練換人 外籍教練接掌兵符T1魔獸隊友倉促出手種敗因 雲豹無緣擺脫墊底
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