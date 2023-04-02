HVL冠軍戰 華僑高中、鶯歌工商稱王封后

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（中央社記者黎建忠台北2日電）高中排球聯賽（HVL）今天在台北和平籃球館進行男、女組冠軍戰。男子組華僑高中直落三擊敗豐原高商，拿下相隔10年的冠軍，女子組則由鶯歌工商拿下隊史首冠。

包括今年在內，華僑高中在HVL史上已經拿下隊史第11次男子組冠軍，和豐原高商並列史上最多。不過華僑高中過去2年都沒能打進4強，前一次奪冠是100學年度的事。

今天的冠軍戰，華僑高中有備而來，以25比22、25比22、25比18，直落三的局數擊退豐原高商。其中林立森成了重要功臣，身為主攻手的他，替球隊一共拿下15分，另外，江秉軒拿下12分，其中6分靠著攔網拿下，鄭聖叡、蘇彥辰也分別攻下10分。

至於女子冠軍戰，鶯歌工商靠著昨天在4強擊敗傳統強權中山工商的氣勢，再以25比15、23比25、25比21、25比23擊退東山高中，拿下隊史首冠。

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鶯歌工商教練劉忠賢賽後表示：「能贏下這場的最大關鍵，還是在昨天4強賽逆轉獲勝，給了選手們很大的信心，否則以往只要落後就難以救回，但這次都挺過去了。」

執教8年的首座冠軍，劉忠賢透露心得是「酸甜苦辣」，他說：「這8年來雖然是決賽固定班底，但總差了一口氣，主要是平時練球時間少，但幸好這幾年和北市大、臺北鯨華合作，進行多場對抗賽，增強抗壓性，贏球也要感謝他們」。（編輯：管中維）1120402