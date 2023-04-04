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黃家諾球速進步多拚選秀 U18東岸聯盟善化聯季軍

2023/4/4 13:42
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（中央社記者謝靜雯台東4日電）U18東岸聯盟棒球賽善化聯隊今天4強與台東體中白隊交手，善化聯隊先發投手黃家諾4局失1分，表現不差，球隊以1比2輸球、拿下季軍；黃家諾高中球速增加20公里，畢業要挑戰選秀。

2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽善化聯隊此次由善化高中、台南海事、白河商工組成聯隊參賽，整合成果不錯，總教練邱書煌表示，這批球員以高一為主，參加東岸聯盟是希望增加經驗，看一下其實沒有差人家很多，知道哪邊不足，回去可以再修正。

善化聯隊預賽5戰全勝晉級，今天4強打線沒有發揮吞敗、拿下季軍，邱書煌提到，預賽大家一直衝，也讓他們學經驗，重點在撐到最後，點名此次比賽黃家諾、張豪幸、黃子睿等人都表現得不錯。

善化聯隊今天先發投手黃家諾先發投4局被敲出1支安打，投出5次三振，失掉1分責失分，無關勝敗。

邱書煌表示，黃家諾高一時還不算很好，高二升高三突然成長起來，今年要畢業了也透過比賽讓他多磨練經驗。邱書煌表示，黃家諾最明顯的成長是心理素質，以前登板可能會怕怕的、想太多，這次比賽看到他放得開、更敢於對決。

黃家諾此次東岸聯盟出賽2場，前一場先發5.2局失1分、表現也不差，但他自評今天投球感覺更好，被問起為什麼近1年有這麼明顯的進步，他表示，「靠自己努力，不努力就沒有機會，努力就可以拚看看有沒有機會。」

黃家諾今年畢業將挑戰中職選秀，他表示，有選秀想法是升上高三的時候，教練透露有球探在問。黃家諾高一時最快球速不到120公里，目前最快球速可投到140公里。

黃家諾除了直球，還有二縫線速球、變速球、滑球、曲球和指叉球，想要挑戰職棒，他希望球速可以再提升，也希望臨場反應可以增加。（編輯：張雅淨）1120404

#黃家諾
#邱書煌
#善化聯隊
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