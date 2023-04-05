巴黎奧運資格賽 台灣女足首戰5比1逆轉勝黎巴嫩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北5日電）台灣女足今天在巴黎奧運女足亞洲資格賽首輪小組賽首戰出戰黎巴嫩，雖然黎巴嫩率先進球，但隨後張愫心獨進2球，取得4比1領先，下半場隊長丁旗再度攻破對手球門，率隊以5比1勝出。

在2月初爭搶世足賽門票失利後，台灣女足相隔不到2個月再度出征，參加在黎巴嫩舉行的巴黎奧運女足亞洲資格賽，由代理總教練莊淑美領軍。

巴黎奧運女足亞洲資格賽分3階段進行，除了日本、澳洲、中國、韓國、北韓外，其他隊伍得從首輪踢起，最終只有2隊能取得奧運門票，而台灣女足首輪與印尼、黎巴嫩同在F組，將爭取分組第一、前進次輪機會。

台灣女足今天對戰地主黎巴嫩，由旅日好手程思瑜鎮守球門，台灣隊開賽前8分鐘就數次展開猛攻，但2次角球機會都未能把握，反觀黎巴嫩在第9分鐘趁著台灣隊出現失誤展開反擊，庫里（Pilar Khoury）接獲隊友傳球後，將球踢向球門左下角、率先進球。

第14分鐘台灣隊潘彥昕在右側起腳射門，雖然被黎巴嫩門將擋下，但張愫心門前頭鎚破網後，裁判也響起哨聲判定越位、進球不算。

不過，第26分鐘台灣隊攻勢再起，陳妗文在球門右側的傳中球，丁旗後腳跟擺渡打中黎巴嫩後衛的後腳跟後，反彈到許翊筠的腳前，讓她在門前輕鬆起腳破門，扳平比數。

相隔不到3分鐘，台灣隊再度兵臨城下，丁旗在球門左側吊球給張愫心，而張愫心也在球門外一步將球點進黎巴嫩大門，逆轉戰局，隨後丁旗又為台灣隊踢進團隊上半場第3顆進球。

第44分鐘台灣隊傳中球，黎巴嫩後衛用頭鎚清球，卻落在張愫心身前，讓她再度在門前踢進個人本場比賽第2顆進球，上半場結束，台灣隊取得4比1領先。

下半場黎巴嫩數波攻勢，都被台灣隊門將程思瑜化解，而在第94分鐘丁旗從左路進攻，趁門將出擊的空檔，再度將球送入球門，台灣隊最終就以5比1勝出。

在結束首戰後，台灣女足將在4月11日出戰印尼，力拚分組龍頭。（編輯：李亨山）1120405