旅美好手俞俊安抓8鳥 美農保公開賽首輪暫居第1

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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）台灣高球好手俞俊安今天在農保公開賽（Farmer Insurance Open）首輪揮出8個博蒂，收在低於標準桿8桿的64桿，以1桿優勢暫居領先，朝個人首座美國職業高球巡迴賽冠軍前進。

法新社報導，前世界業餘球王俞俊安（Kevin Yu）去年2月因左膝半月板撕裂缺賽4個月，今天在托瑞松林北球場（Torrey Pines North Course）大展身手，打完18洞沒有吞下任何柏忌，以1桿領先世界排名第6的美國好手坎特雷（Patrick Cantlay）和日本新星久常涼（Ryo Hisatsune）。

坎特雷與久常涼在北球場雙雙有8鳥和1柏忌的表現。

俞俊安說：「我今天只想拿出最佳表現，盡量把球打上球道，盡可能推桿進洞。果嶺有點顛簸，但我只想著好好發揮，而我今天辦到了。」

今天暫以66桿並列第4的共有5名選手，包括前美國名人賽（U.S. Masters）冠軍松山英樹（Hideki Matsuyama）、愛爾蘭好手勞瑞（Shane Lowry）、比利時的戴特利（Thomas Detry）、英格蘭的瑞伊（Aaron Rai）以及阿根廷的托斯蒂（Alejandro Tosti）。

松山英樹在標準桿5桿的第5洞靠一記推桿抓下老鷹；勞瑞則是靠最後8洞抓6鳥、整輪共9鳥的表現擠進並列第4行列。

另有10人以單輪67桿成績並列第9，包括丹麥的霍伊各（Nicolai Hojgaard）、美國選手哈帝（Nick Hardy）等。他們的成績是較難打的南球場中最佳的。接下來第3與最後一輪比賽將在南球場舉行。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1130125