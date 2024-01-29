電競冬令營分享經驗 APEX英雄選手百弟鼓勵追夢

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（中央社記者陳容琛台北29日電）「APEX英雄」電競職業選手百弟受邀參加新北市青少年圖書館舉行的「電競冬令營」，期望透過經驗分享，鼓勵所有人把握機會，並勇敢追夢。

為了讓喜愛電競遊戲的青少年認識更多元電競面貌，新北市青少年圖書館推出免費的「電競冬令營」活動，並透過電競選手分享經驗與賽事體驗，以及電競產業相關課程規劃，讓青少年了解電競產業不只限於職業選手，還有如賽評、主播、賽事企劃與剪輯創作等幕後工作。

「電競冬令營」將於1月30日至2月1日登場，課程包括「製播內容大解密」、「製播經驗分享」、「遊戲主播產業分享」、「主播教學暨模擬體驗」、「電競產業趨勢分享」、「硬體設備介紹」、「影像創作經驗分享暨腳本分鏡位教學」、「遊戲產業分享」、「戰隊經營管理」、「『APEX英雄』實戰經驗分享」及「『APEX英雄』娛樂賽季賽後分析討論」等。

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接受中央社採訪時，受邀出席活動的「APEX英雄」電競職業選手百弟透露，將分享作為職業選手會遇到的困難、努力方向怎麼找，並期盼鼓勵所有人把握好機會，並勇敢追逐夢想。

「不過平時就必須打好基礎底子，等到機會來才能把握住，而且背後也要付出很多大家看不見的時間跟心力。」百弟說道。「可能很多人覺得我是有天分才能打得這麼好，但其實還是得靠很多練習維持狀態。」（編輯：張雅淨）1130129