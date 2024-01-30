NBA西蒙斯復出首戰準大三元 籃網擊退爵士

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（中央社記者黃巧雯台北30日電）NBA布魯克林籃網後衛西蒙斯在缺席38場比賽後，今天對戰猶他爵士比賽復出，替補出賽18分鐘，5投全中，繳出10分、8籃板、11助攻準大三元，率隊以147比114獲勝，也為籃網拚季後賽門票增添利多。

27歲的西蒙斯（Ben Simmons）近年飽受傷勢所擾，自2019-20以來單季出賽數還沒有超過58場，本季再因下背部神經擠壓傷勢，只打6場比賽，自去年11月7日對戰密爾瓦基公鹿後高掛免戰牌至今，直到今天與爵士的比賽才復出。

西蒙斯今天從替補出發，拿下10分、8籃板、11助攻，5次出手全數命中，且單場零失誤，若不是因為剛傷癒歸隊，還有出賽時間限制，只打18分鐘，否則很有機會達成大三元。

西蒙斯在場上穿針引線的能力，有效推動籃網進攻節奏，今天光是在首節就送出6次助攻，他賽後自信地表示：「當我拿到球時，永遠都是跑快攻的時候。」

籃網隊友華克四世（Lonnie Walker IV）也讚賞西蒙斯傳球能力，他說：「西蒙斯的傳球，真正提升這支球隊的表現。」

西蒙斯歸隊首戰表現，也讓籃網教頭馮恩（Jacque Vaughn）大為讚賞，他說：「西蒙斯能影響球隊其他人，讓隊友變得更好，而且他樂於如此。今晚球隊在球的輪轉上很不錯，這都必須歸功於西蒙斯。」

籃網今天全員皆兵，全場三分球45投21中，且12名上場球員都有得分進帳，布里吉斯（Mikal Bridges）、湯瑪斯（Cam Thomas）各攻下33分、25分，籃網近1個多月以來首度連勝，目前以19勝27敗，暫居東區第10。

爵士今天以替補20歲小將喬治（Keyonte George）21分表現最佳，只可惜團隊單場17次失誤種下敗因，終止2連勝。（編輯：方沛清）1130130