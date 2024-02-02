台北大巨蛋收費出爐 獅隊、兄弟還在確認檔期

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北2日電）台北大巨蛋場地收費標準出爐，統一獅領隊蘇泰安表示，由於原本排的時間點，大巨蛋有活動，目前還在確認中。中信兄弟領隊劉志威說，希望週末主題日辦在大巨蛋，仍在協調。

台北市政府今天表示，已收到遠雄提送的大巨蛋場地收費標準。體育局證實，以國內棒球賽事為例，售票入場活動場租為新台幣52.5萬元，加上10%票房抽成比例；若屬免費入場活動，因無票房抽成，場租為105萬元。

對此，中職秘書長楊清瓏表示，目前還沒收到大巨蛋的收費標準，不過各球團都有與大巨蛋負責單位接觸。

主要以台南棒球場作為主場的統一獅隊，蘇泰安接受中央社記者訪問時表示，球隊確實有向大巨蛋提出場次，「但目前我們還沒有確切得到回覆」。

蘇泰安透露，目前所知道球團排的時間點，大巨蛋已經有一些活動，還在確定當中，確定完才會公告。至於今年新球季的主場安排，蘇泰安指出，還在確定會在大巨蛋安排幾場，不過大本營台南棒球場至少會有40場以上，另外還會安排花蓮及嘉義。

劉志威則表示，還在與大巨蛋協調當中，有些場次可能時間會撞到，因此最後檔期還在確認。劉志威指出，目前希望比較大的主題日辦在大巨蛋，但原先期待的檔期不是完全合意，所以還在協調，主要還是以星期五、六、日為主。（編輯：管中維）1130202