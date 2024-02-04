林呈璟舉重亞錦賽帶傷上陣 抓舉總和破全國

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）即使左手肘韌帶全斷，林呈璟仍未放棄奧運夢，今天在亞洲舉重錦標賽女子49公斤級，以抓舉84公斤、挺舉103公斤，總和187公斤排名第5，並在抓舉、總和雙破全國紀錄。

2024亞洲舉重錦標賽在烏茲別克舉行，「舉重女神」郭婞淳目前巴黎奧運女子59公斤級排名暫居第5（前10名可取得奧運資格），為維持既有訓練節奏，備戰3月31日至4月11日在泰國舉行的世界盃，因此這次並未參戰，而是選擇留在台灣訓練。

林呈璟過去曾在2022年亞錦賽挺舉、總和替台灣拿下2面銀牌，去年再戰亞錦賽不僅未能如願再登頒獎台，還造成左手肘韌帶撕裂，7月更是檢查出左手肘韌帶全斷，她接受中央社訪問時表示：「醫生建議要開刀，可是我不想走這條路，我跟醫師和團隊討論後，選擇把肌力練起來。」

林呈璟去年帶傷參加杭州亞運，名列第7，今年再次踏上亞錦賽舞台，女子49公斤級A組對手除了自家人方莞靈，還有去年亞運強勢摘金的北韓選手李聖琴以及2021年世錦賽金牌泰國選手卡姆巴歐（Surodchana Khambao）。

林呈璟今天以抓舉84公斤、挺舉103公斤、總和187公斤作收，前2項都排名第4，總和則是第5名。儘管無緣獎牌，但她此行也有額外收穫，抓舉及總和雙雙改寫全國紀錄。

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林呈璟透露，抓舉結束後，右手出現破皮、流血，心態因此受影響，導致挺舉發揮不如預期，未能完成賽前設定總和191公斤挺進奧運排名前10的目標，目前奧運排名暫居11的她，後續泰國世界盃將繼續朝上述目標前進。

女子49公斤級賽事落幕，李聖琴來勢洶洶，以抓舉95公斤、挺舉125公斤、總和220公斤，斬獲3金。方莞靈抓舉82公斤、挺舉102公斤，總和184公斤排名第6。（編輯：管中維）1130204