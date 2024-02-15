王維中本季先發角色出發 葉總期許單季10勝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳雲林15日電）中職味全龍隊今天進行開訓典禮，談到今年球季本土先發輪值，總教練葉君璋表示，王維中確定今年是先發角色，並期許他能達到單季10勝水準，「我覺得他有這個能力。」

葉君璋表示，預計今年球季本土先發輪值就是王維中、徐若熙、林子昱，王維中在去年出賽45場都是後援、投49.2局，不過他一直希望可以回到先發輪值，葉君璋今天也明言王維中本季會是先發。

談到對王維中的期許，葉君璋希望他可以達到10勝水準，「我覺得他有這個能力，他應該要朝我講的數字去努力，當然他春訓過程中去當兵（12天補充役），進度有一點往後推，但還有一點時間可以調整。」

除了王維中、徐若熙，葉君璋也對其他本土投手有期待，像是林子昱、廖任磊、呂偉晟，「從去年球季結束之後到今年春訓，他們有一些好的改變，希望他們可以保持下去，真的是有些期待。」

洋投部分，去年拿下10勝的布里悍（Jake Brigham）因為想要陪伴家人，目前確定至少上半季以前不會回歸。葉君璋坦言，布里悍無法回歸會影響到戰力，目前還不知道誰有辦法補上這個缺，但期盼前富邦悍將洋投艾普勒（Tyler Eppler）能夠補上。

中職新軍台鋼雄鷹隊今年正式加入一軍賽事，賽程安排將會更密集，有可能會單日3地開打，不過葉君璋認為，先發輪值不太會有影響，主要是牛棚投手部分使用上要比較注意，因為休息的空檔時間比較少。（編輯：李亨山）1130215