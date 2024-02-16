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美職巨人隊鄧愷威左斜肌拉傷 休2至3個星期

2024/2/16 10:42（2/16 10:49 更新）
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美國職棒舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊啟芳台北16日電）美國職棒舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威在去年3A表現優異，被點名今年球季有機會挑戰大聯盟，不過今天傳出傷情，美國記者透露鄧愷威因為左斜肌拉傷，要休息2至3個星期。

鄧愷威去年11月就被巨人隊放進40人名單當中，避免在規則五選秀被其他隊挑走，顯示球隊對他的重視。且巨人隊在2月初時，將右投史崔普林（Ross Stripling）交易到運動家隊，因此投手多了一個空缺，當時大聯盟官網就點名鄧愷威是可望補上空缺的投手。

不過根據美國「舊金山紀事報」記者施萊瑟（Susan Slusser）今天透露的消息，鄧愷威因為左斜肌拉傷，必須休息2至3個星期；另外2022年巨人隊第1指名克勞福（Reggie Crawford）也因背闊肌拉傷，要休息3至4個星期。

25歲的鄧愷威去年雖然在世界棒球經典賽表現不盡理想，不過球季中各在2A及3A出賽12場及17場，主要擔任先發投手，在2A拿下1勝3敗，防禦率4.75，送出68次奪三振；在3A拿下6勝5敗，防禦率4.22，送出96次奪三振。（編輯：張雅淨）1130216

#美職
#鄧愷威
#巨人隊
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