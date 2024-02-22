獅隊高知交流賽黃勇傳表現佳 盼本季打擊更穩定

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（中央社記者楊啟芳台北22日電）中職統一獅隊目前在日本高知進行交流賽，新秀黃勇傳攻擊表現佳，獲得不少機會，他相當珍惜這次機會，並說希望自己能加強打擊穩定性，也能在高壓環境下做好每一個守備。

黃勇傳在2022年中職季中選秀於首輪被獅隊相中加盟，去年對於黃勇傳是第一年完整球季，一軍賽事出賽39場，繳出打擊率2成34，去年底獲得球隊推薦計畫性栽培，參加冬季聯盟賽事與各國職棒優秀選手交流磨練。

統一獅高知交流賽昨天首戰，黃勇傳單場擊出2支安打，今天持續獲機會，連續2場擔任先發二壘手。黃勇傳表示，近期擊球感覺不錯，嘗試提升擊球掌握度，「去年球季打擊高低起伏太明顯，這樣對球隊幫助實在有限，今年設定的目標在於如何提升攻擊力和加強穩定性。」

守備也是黃勇傳企圖強化的一部分，面對守備教練玉木朋孝嚴格要求，黃勇傳表示，「一次又一次訓練，都幫我們奠定很好的守備基礎。」

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被問到玉木朋孝嚴厲的執教風格是否會成為壓力，黃勇傳表示，「其實自己很享受壓力，從各項守備小地方的要求，都是為了讓自己更習慣在做對的訓練和對的方向。」黃勇傳指出，比賽過程就是充滿高張力、高壓的環境，要讓自己更專注在每一個PLAY，從過程中學習，享受自我突破的成果。

聊到這次高知交流賽的收穫，黃勇傳說：「教練團願意讓我在名單內，到日本來學習，代表球隊及教練團對我有所期待，我能做的就是珍惜這次機會，多學多看。」（編輯：李亨山）1130222