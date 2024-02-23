陳冠宇自請重返先發 想給自己重新挑戰的機會

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（中央社記者楊啟芳宮崎23日電）中職樂天桃猿隊今天抵達日本宮崎，明天將與日職軟銀鷹隊交手，預計推出左投陳冠宇先發，今年自請重回先發身分，他表示，想要給自己重新挑戰的機會，把以前的目標完成。

陳冠宇在2020年底決定結束旅日生涯、返回台灣，2021年中職季中選秀在首輪就被桃猿隊選中，雖然前幾場比賽是先發身分，不過成績不盡理想轉為後援。陳冠宇目前3個球季都是以後援為主，去年球季更是出賽41場都是後援，拿下12次中繼成功，防禦率3.69。

不過陳冠宇今年春訓主動向總教練古久保健二爭取重返先發，並預計在明天先發登板對上軟銀。陳冠宇今天受訪時表示，「想要挑戰一次以前沒有完成的東西，看今年能不能在準備更充足、更適應中職的情況下把這個目標完成。」

陳冠宇在3年合約走完之後，今年月薪從新台幣70萬元減薪至56萬元。他指出，把合約走完之後有審視自己哪裡不足，「有找到可以改進的地方，找到讓自己投更長久的方式，希望可以勝任這個位置，再給自己再一次重新挑戰的機會，證明自己做得到。」

陳冠宇在日職生涯效力過橫濱隊及羅德隊，他表示，以前春訓的時候很常來到宮崎Ivy Stadium比賽，「過了幾年雖然穿了不同球衣，還是有機會在這個球場比賽很期待，謝謝教練把第一場安排給我投，這也是我今年第一場實戰比賽，希望上場可以把自己所準備的發揮出來。」（編輯：陳政偉）1130223