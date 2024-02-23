更多編輯台推薦新聞：
高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出
文化

高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席
運動

巨人交流賽門票開賣 大巨蛋座位全開單日可達3萬6千席

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端
國際

韓國數千醫師辭職手術取消恐釀公衛風險 看懂醫療改革為何引爭端

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看
生活

蘇丹紅是什麼？對人體有何危害？用途毒性一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

亞洲自由車場地錦標賽 黃亭茵落後淘汰賽鍍銅

2024/2/23 23:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北23日電）在印度新德里舉辦的亞洲自由車場地錦標賽，台灣自由車女將黃亭茵今天在女子菁英組的落後淘汰賽，一舉摘下銅牌，締造連2屆皆奪牌的紀錄。

綽號「粉紅小鋼砲」的里約奧運國手黃亭茵，今天征戰女子菁英組的落後淘汰賽，在所有選手集體出發的情況下，每2圈設置一個衝刺點，最後1名到達衝刺點的選手則遭到淘汰。

而黃亭茵則傳出捷報，一舉摘下銅牌，締造連2屆皆奪牌的紀錄，她也在個人社群平台上分享，努力的過程是享受其中的美好，奪牌只是結果中的一個小插曲，「我最愛的還是下場之後，看見每個人對我分享他們的競賽感觸與關心彼此的未來。」最後由日本好手梶原悠未勇奪金牌，香港好手李思穎帶走銀牌。

接下來黃亭茵還將征戰女子菁英組的個人全能賽，包含集體出發賽、7.5公里節奏搶分賽、落後淘汰賽及20公里計分賽，希望能再替台灣力拚1面獎牌。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

本屆亞洲自由車場地錦標賽，同時是巴黎奧運的重要積分賽事，不過由於台灣目前尚無室內國際標準場地，因此選手已經於上週啟程印度，提早前來適應場地。

台灣隊總教練楊東蓁表示，台灣選手的精神與教練素質都很優秀，但場地「永遠是台灣選手的痛」，選手常需到國外借場地集訓，他期望台灣能盡快蓋出國際標準場地，假如土地取得困難，也可採複合式共用建築。（編輯：陳正健）1130223

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.205