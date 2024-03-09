體操世界盃吊環第7 林冠儀想念台灣火鍋

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（中央社記者陳容琛台北9日電）體操世界盃巴庫站暨巴黎奧運資格賽，台灣好手林冠儀今天在男子吊環決賽繳出14.200分，以第7名作收。在外征戰1個月的他笑說，最想念台灣的火鍋。

歷經世界盃開羅站、科特布斯站的失利，台灣「吊環小王子」林冠儀帶著上週在法國移地訓練的好狀況，征戰本週的巴庫站，尤其指導教練鄭焜杰勉勵「證明自己是世界前8強」，讓他在男子吊環資格賽，繳出難度分5.9分、執行分8.400分成績，以排名第5順利挺進決賽。

在今天的男子吊環決賽，林冠儀同樣以難度分5.9分的套路迎戰，最後執行分為8.300分，合計總分14.200分，以第7名作收，並進帳20分的奧運資格積分。

教練鄭焜杰接受中央社採訪時表示，林冠儀整體表現比資格賽還要更好，尤其是力量上的發揮，只是可能在落地時被扣一點分，「就算沒有（巴黎奧運）機會，還是鼓勵他把自己表現好，把握每次出賽機會，從中累積經驗。」

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林冠儀則透露，出國比賽前發現有傷勢，導致練習節奏受到影響，因此開羅站的表現不如預期，直到科特布斯站才逐漸找回狀態，「這一站我覺得是把該有的水準發揮出來。」在外征戰長達1個月，林冠儀笑說，已經開始想念台灣，並預告回國後第一件事是吃火鍋。

鄭焜杰認為，林冠儀絕對還有進步空間，「難度分一定要上到6分，接下來還有4月的世界盃杜哈站及亞錦賽，回去再加把勁。」（編輯：陳政偉）1130309