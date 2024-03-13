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東山女壘奪全國中小學冠軍金盃 市府發百萬獎金

2024/3/13 17:07（3/13 17:26 更新）
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台中市東山高中女壘隊參加112學年度中小學女子壘球聯賽高中組賽事，成功奪得冠軍金盃，也是隊史第2座冠軍。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月13日
台中市東山高中女壘隊參加112學年度中小學女子壘球聯賽高中組賽事，成功奪得冠軍金盃，也是隊史第2座冠軍。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 113年3月13日
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（中央社記者趙麗妍台中13日電）東山高中女壘參加教育部中小學女子壘球聯賽（HSL），第1輪循環賽中過關斬將，在冠軍賽中逆襲擊敗對手，奪下冠軍金盃，這也是隊史上第2座冠軍金盃，市府將發出百萬體育獎金。

台中市教育局今天發布新聞稿指出，112學年度教育部中小學女子壘球聯賽（HSL），12日在高雄市鳳山壘球場舉辦冠軍賽，台中市東山高中女壘球隊經一番激戰後，奪下冠軍。

教育局表示，東山高中與士林高商爭奪冠軍金盃，第1局士林高商先馳得點，取得2分領先，東山女將展現高度抗壓力，突襲短打奏效，打線串聯在第3局追平比分，在第4、5局持續發揮打擊火力，逆轉比賽以10比3提前結束比賽，摘下后冠，勇奪隊史第2座冠軍金盃。

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東山高中校長翁文修說，女壘隊成立12年，在教練紀泳帆、鍾欣雅、林倢妤帶領下，110學年度拿下首座HSL冠軍獎盃，111學年度榮獲亞軍，近期更相繼奪下「2023協會盃全國壘球錦標賽」冠軍、「2024理事長盃全國壘球錦標賽」亞軍，東山女孩運動實力堅強，教練及家長的辛苦付出有豐碩成果。

台中市教育局為選手們的表現喝采，後續將發出體育獎金新台幣102萬元，嘉勉全隊教練及選手的努力與付出。（編輯：黃世雅）1130313

#東山高中
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